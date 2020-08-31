مكتب الإدارة الاستراتيجية يعلن وظيفة إدارية للجنسين في الموارد البشرية

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يعلن مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى أخصائي تصميم الموارد البشرية (Human Resources Design Specialist) في مقر مكتب الإدارة بمدينة الرياض على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلهم.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الموارد البشرية.

– شهادة مهنية في الموارد البشرية مثل (CIPD, SHRM, Job Evaluation).

الوصف الوظيفي:

إدارة العمليات اليومية لأنشطة تخطيط وتنمية الموارد البشرية بما في ذلك الإشراف على تجميع بيانات الموارد البشرية المطلوبة، وإدارة المهام الروتينية في تصميم الأطر، ومراجعة جميع التقارير الفنية وإحالتها على الفور للتحليل والموافقة.

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المزايا:

– رواتب ومزايا تنافسية.

– مكافآت أداء تنافسية.

– ترقيات وتطوير وظيفي متسارع.

– خطط ومسارات تدريبية مستمرة.

– تأمينات اجتماعية.

نبذة عن مكتب الإدارة الاستراتيجية:

تم إنشاء مكتب الإدارة الاستراتيجية في شهر نوفمبر 2017م، ليكون الذراع التنفيذي للجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتولى المكتب دراسة وتحليل وترجمة رؤية المملكة 2030 وتحويلها إلى خطط وبرامج تنفيذية والإشراف على تنفيذها، وتحديد الفجوات بين برامج تحقيق الرؤية ومستهدفات الرؤية وتقديم التوصيات للتغلب على المعوقات.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/1/11هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/3bdwxwW

