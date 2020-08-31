“الاستثمارات العامة” يحذّر من منتحلي اسم “الصندوق” بهدف الاحتيال المالي

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حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي مواقع أو حسابات أو تواصل ينتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.

وأكد الصندوق في بيان مقتضب أمس (الأحد)، أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد.

وشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

