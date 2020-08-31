“توكلنا”: تسجيل الطلاب والطالبات في المنصة ليس مرتبطاً بعمر معين

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أكد تطبيق توكلنا إمكانية تسجيل الطلاب والطالبات بحساب مستقل في التطبيق أياً كان العمر، أو إضافتهما لحساب الوالدين. وأضاف أنه في حال عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في الصفحة الرئيسية بعد الدخول على التطبيق يتم التأكد من إضافة التابعين، وإذا كانوا مضافين يتم التواصل مع الدعم الفني.





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