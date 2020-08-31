الأرصاد عن «طقس الإثنين»: رياح مثيرة للأتربة وغبار على 6 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين؛ لافتة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وتوقعت «هيئة الأرصاد» في بيان، عبر موقعها الرسمي، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر ومترين أما البحر فسيكون متوسط الموج .

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-36 كم/ساعة. مع ارتفاع الموج بين متر ومترين أما البحر فسيكون متوسط الموج.