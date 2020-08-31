التعليم: خطة الإطلاق التجريبي لمنصة مدرستي لا تعني تأجيل الدراسة

عدد المستفيدين من المنصة يتجاوز 6 ملايين طالب وطالبة
قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، إن خطة الإطلاق التجريبي لمنصة مدرستي لا تعني تأجيل الدراسة التي بدأت فعليًّا منذ اليوم الأول، وإنما لتخصيص وقت من الأسبوع الأول لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة، وتقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.
وأضافت «متحدثة التعليم»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن التهيئة مطلب ضروري في أي نظام تقني جديد، خصوصًا حينما يصل عدد المستفيدين من منصة مدرستي أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، و٥٢٥ ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية، فضلاً عن أولياء الأمور، وجميع هذه الأعداد الكبيرة كانت بحاجة إلى عملية للتهيئة والتنظيم في التسجيل والدخول على المنصة.
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