السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 652 حالة وفاة



كانبيرا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز اليوم عن تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 25670 إصابة تعافى منها 21111 شخصا.

// انتهى //

04:53ت م

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كانبيرا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز اليوم عن تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 41 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية وذلك في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 565 وفي أستراليا إلى 652 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 25670 إصابة تعافى منها 21111 شخصا.// انتهى //04:53ت م0261

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