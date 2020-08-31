السعودية اليوم / الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة واردة من الخارج فيما يمثل اليوم الخامس عشر على التوالي الذي لا يتم فيه تسجيل حالات منقولة محليا، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85048 حالة، مع ثبات عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

// انتهى //

04:43ت م

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شنغهاي 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة واردة من الخارج فيما يمثل اليوم الخامس عشر على التوالي الذي لا يتم فيه تسجيل حالات منقولة محليا، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85048 حالة، مع ثبات عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.// انتهى //04:43ت م0260

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