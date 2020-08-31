السعودية اليوم / البرازيل تسجل 566 حالة وفاة و 16158 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 566 حالة وفاة و 16158 إصابة جديدة جراء فيروس

وسجلت البرازيل حتى الآن 120828 حالة وفاة وثلاثة ملايين و862311 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا​​​.

وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.

// انتهى //

03:33ت م

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برازيليا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 566 حالة وفاة و 16158 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وسجلت البرازيل حتى الآن 120828 حالة وفاة وثلاثة ملايين و862311 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا​​​.وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.// انتهى //03:33ت م0259

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