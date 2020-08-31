السعودية اليوم / تونس تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 3686 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 76 شخصًا.

// انتهى //

03:29ت م

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تونس 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 3686 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 76 شخصًا.// انتهى //03:29ت م0258

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