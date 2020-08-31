السعودية اليوم / مصر تسجل 230 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 23 حالة وفاة



القاهرة 11 محرم 1442هـ الموافق 30 أغسطس 2020 واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 230 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.

//انتهى//

03:06ت م

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القاهرة 11 محرم 1442هـ الموافق 30 أغسطس 2020 واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 230 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 23 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 818 شخصا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 72120 شخصا حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.//انتهى//03:06ت م0257

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