رياضي / الدوري الفرنسي: سانت إتيان ومرسيليا يستهلان مشوارهما بالفوز على لوريان وبريست



باريس 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

بدأ سانت إتيان موسمه بالفوز على ضيفه لوريان 2-0، اليوم ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما تغلب مرسيليا وصيف الموسم الماضي بفوز خارج الديار على فريق ستاد بريست 3-2، حيث لم يلعب الفريقان مباراتهم الأولى في البطولة بعد تأجيل اللقاء إلى منتصف سبتمبر المقبل، نتيجة الإعلان عن خمس حالات بفيروس

في الوقت الذي لقي لوريان خسارته الأولى بعد فوزه في مباراته الأولى على ستراسبورغ 3-1.

وقاد جوناثان بامبا فريقه ليل لأول انتصار له في الموسم الجديد، بعد الفوز على مضيفه ريمس 1-0.

ورفع ليل رصيده إلى أربع نقاط، في المركز الثالث، فيما استقر رصيد ريمس عند نقطة واحدة من تعادله مع موناكو 2-2 في المرحلة الأولى، الذي بدوره حقق أول انتصاراته بالفوز على مضيفه ميتز 1-0، بعد تعادل مخيّب أمام ريمس في المرحلة الافتتاحية 2-2 على أرضه.

وفاز نانت على ضيفه نيم 2-1، وتغلب بوردو على مضيفه أنجيه بثنائية نظيفة، حيث احتل الفريق المركز الثاني بأربع نقاط، خلف نيس صاحب الصدارة الفائز يوم أمس على ستراسبورغ (2-0).

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باريس 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسبدأ سانت إتيان موسمه بالفوز على ضيفه لوريان 2-0، اليوم ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما تغلب مرسيليا وصيف الموسم الماضي بفوز خارج الديار على فريق ستاد بريست 3-2، حيث لم يلعب الفريقان مباراتهم الأولى في البطولة بعد تأجيل اللقاء إلى منتصف سبتمبر المقبل، نتيجة الإعلان عن خمس حالات بفيروس كورونا في صفوف مرسيليا.في الوقت الذي لقي لوريان خسارته الأولى بعد فوزه في مباراته الأولى على ستراسبورغ 3-1.وقاد جوناثان بامبا فريقه ليل لأول انتصار له في الموسم الجديد، بعد الفوز على مضيفه ريمس 1-0.ورفع ليل رصيده إلى أربع نقاط، في المركز الثالث، فيما استقر رصيد ريمس عند نقطة واحدة من تعادله مع موناكو 2-2 في المرحلة الأولى، الذي بدوره حقق أول انتصاراته بالفوز على مضيفه ميتز 1-0، بعد تعادل مخيّب أمام ريمس في المرحلة الافتتاحية 2-2 على أرضه.وفاز نانت على ضيفه نيم 2-1، وتغلب بوردو على مضيفه أنجيه بثنائية نظيفة، حيث احتل الفريق المركز الثاني بأربع نقاط، خلف نيس صاحب الصدارة الفائز يوم أمس على ستراسبورغ (2-0).// انتهى //02:44ت م0256

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كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / الدوري الفرنسي: سانت إتيان ومرسيليا يستهلان مشوارهما بالفوز على لوريان وبريست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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