شكرا لقرائتكم خبر عن منهم اليمنيين.. الجوازات السعودية تزف بشرى لمقيمي ثلاث دول عربية والان مع التفاصيل

منهم اليمنيين.. الجوازات السعودية تزف بشرى لمقيمي ثلاث دول عربية الإثنين 31 أغسطس 2020 بشرت الجوازات السعودية مساء الأحد، مقيمي ثلاث دول عربية بتسهيل التحركات البرية والجوية.

وقالت الجوازات السعودية أنه سيتم تسهيل دخول وخروج اليمنيين والمصريين والسودانيين من المملكة عبر بعض المنافذ البرية ومختلف مطارات السعودية.

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