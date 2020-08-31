السعودية | مقتل سعودي بالقاهرة.. سفارة الرياض تكشف ملابسات الحادث

شكرا لقرائتكم مقتل سعودي بالقاهرة.. سفارة الرياض تكشف ملابسات الحادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، في بيان لها الإثنين، عن ملابسات حادثة مقتل مواطن سعودي في شقته بالعاصمة المصرية.

وقالت السفارة، إنها تلقت اتصالاً من الجهات الأمنية المصرية بالعثور على جثة المواطن السعودي داخل شقته الكائنة بحي السيدة زينب بالقاهرة.

وعلى الفور، باشرت السفارة الحادثة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، والتي تمكنت بدورها من القبض على 4 متهمين في الجريمة.

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جريمة بدافع السرقة!

فيما أشارت التحقيقات الأولية أن الجريمة كانت بدافع السرقة.

وأضافت أن السفارة قامت بالتواصل مع أسرة المغدور، كما تم نقل جثمانه إلى السعودية بتاريخ 29 يوليو/تموز الماضي، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات، مقدمة التعازي والمواساة لأسرته.

إلى ذلك، أشادت السفارة بجهود الجهات الأمنية المختصة في مصر، وسرعة تعاملها مع الجريمة، وتحركها الفوري، الذي أسفر عن ضبط المتهمين في وقت قياسي.

وأكدت أنها مستمرة بالمتابعة مع الجهات الأمنية المختصة لمجريات التحقيق.