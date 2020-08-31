شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوبا مع ”الخليج 365”.. سفلتة 15 شارعا رئيسيا بـ «ضباب الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، أن البلدية بدأت بصيانة وإعادة سفلتة 15 شارعا رئيسيا، في حي الضباب، بإجمالي أطوال 6800 متر، وبمساحة 123940 مترا مربعا، وذلك من منطلق سعيها في خدمة المواطنين والمقيمين.

وتعمل البلدية حاليا على تنفيذ مشاريع حيوية وتنموية، استكمالا للمشاريع السابقة لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق بمختلف الأحياء وفق خطط إستراتيجية ودراسات وأولويات، حسب الإمكانيات المتاحة. وأشار م. الدويش إلى حرص البلدية على التحسين ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، وأن ذلك يأتي استمرارا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.

وبين أن البلدية تعمل وفق خطة مرحلية تضمن تغطية جميع المواقع وفق الاحتياجات، وتبعا للإمكانات المتاحة للتسهيل على مستخدمي تلك الطرق والشوارع، وأن مشاريع السفلتة تندرج ضمن خطة البلدية الرامية لاستكمال البنية التحتية، والارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة الشاملة. وقال إن البلدية تسعى لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ الأعمال، وتطوير آليات تنفيذ الأعمال بصورة مستمرة، وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

جاء ذلك بعد أن نقلت ”الخليج 365” معاناة قاطني حي الضباب، ونشكر بلدية الجبيل لاهتمامها وتجاوبها بكل ما ينشر ويخدم المجتمع.