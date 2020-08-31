شكرا لقرائتكم خبر عن 11 طن أغذية من مركز الملك سلمان لأسر جزيرة ميون والان نبدء بالتفاصيل
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 150سلة غذائية، تزن 11 طنًا و100 كيلو جرام، للأسر المحتاجة في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 900 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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