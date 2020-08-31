شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 733 ألف مقرر دراسي بعسير والان نبدء بالتفاصيل

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تسليم 733370 مقررا دراسيا التي وصلت إلى مستودعاتها، بنسبة 99.89 %. وأبان مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أنه تم تسليم 240446 مقررا للمرحلة الابتدائية، و92042 للمرحلة المتوسطة و395579 للمرحلة الثانوية و2224 للتعليم المستمر، و1870 للتعليم الأجنبي، و1209 للتربية الخاصة، وأضاف إن إجراءات التسليم تمت وفق الخطة الزمنية المعدة ووسط تطبيق الإجراءات الاحترازية بشراكة فاعلة من مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس.

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