شكرا لقرائتكم خبر عن «شرح الأصول الثلاثة» أسبوعيا في الجموم والان نبدء بالتفاصيل

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الجموم، تنظيم درس أسبوعي بعنوان «شرح الأصول الثلاثة» يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال شهر محرم الجاري، بعد صلاة المغرب في عدد من جوامع المحافظة. ويأتي هذا الدرس ضمن برنامج حماية جناب التوحيد الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

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