شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل الأسماء العائلية «علامات تجارية» على طاولة «الملكية الفكرية» والان نبدء بالتفاصيل
وناقش المجلس في اجتماعه الثاني عشر «افتراضياً»، أعمال الهيئة وتشكيل لجنة وطنية تعنى بإنفاذ الملكية الفكرية، وكذلك تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبدالعزيز السويلم، خلال الاجتماع القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء ذات العلاقة بعمل الهيئة وما تم حيالها، والمرحلة الحالية للخدمات المقدمة وأبرز الإحصائيات المتعلقة بعملياتها التشغيلية وخارطة الطريق للأنظمة والتشريعات، إضافة إلى العلاقات الدولية والشراكات الحكومية، وخدمات العملاء ودور الهيئة في تعزيز التوعية بالملكية الفكرية في المملكة.
وفي نهاية الاجتماع، قدم الرئيس التنفيذي الشكر والتقدير لوزير التجارة رئيس مجلس الإدارة د. ماجد القصبي، ولأعضاء مجلس الإدارة؛ على متابعتهم الدائمة والمستمرة لأعمال الهيئة، ودعم منسوبيها والأنشطة التي تقوم بها.
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