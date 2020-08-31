شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 2831 يمنيا بمركز مكافحة الوبائيات في حجة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 20 - 26 أغسطس 2020م، 2831 مستفيدا، بينهم 648 في قسم التسجيل والفرز، و121 بقسم الملاحظات، و34 بعيادة التنويم، و648 بقسم المصابين بالأوبئة، و614 في قسم التوعية والتثقيف، ومستفيدان اثنان بقسم الإحالة الطبية، فيما صرفت الأدوية لـ 764 مريضا، كما نفذ المركز 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

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