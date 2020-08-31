شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 700 ألف لتر مياه لخزانات الخوخة والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الفترة من 20 - 26 أغسطس 2020، ضخ 287 ألف لتر مياه صحية للخزانات، و413 ألف لتر مياه لاستخدام الخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.
يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.
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