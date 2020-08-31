شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 3700 متر بنطاق أبرق الرغامة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية أبرق الرغامة تعديات على أراض حكومية بمساحة 3700 متر مربع، بحي وادي مريخ، ضمن جهود الأمانة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بمختلف أشكالها في جميع الأحياء. وأفاد رئيس البلدية م. سعد القحطاني بأن التعديات شملت سورا حديث الإنشاء واثنين من أساسيات البناء وغرفة وحظيرة أغنام أقيمت بلا مستمسكات شرعية، مشيرا إلى أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية سيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.

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