شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات عن 640 ألف متر أراض بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة عددا من التعديات على أراض حكومية خلال الأسبوع الماضي، قدرت مساحاتها بأكثر من 640 ألف متر مربع تمثلت في إقامة مبان وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية في نطاق البلديات رصدت تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة، مشيرة إلى أنه تم رصد في نطاق بلدية العاقول تعديات تقدر مساحتها بـ 257 ألف متر مربع، فيما تم رصد تعديات أخرى في نطاق بلدية الفريش تقدر بـ 375 ألف متر مربع، وأيضا تعديات في نطاق بلدية الصويدرة تقدر بـ 2000 متر مربع، فيما تم رصد تعديات في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر مساحتها بـ 2400 متر مربع، فيما تم رصد تعديات في المندسة تقدر مساحتها بـ 4500 متر مربع، وكذلك في نطاق بلدية العقيق تم رصد تعديات بمساحات تقدر بـ 600 متر مربع، لافتة إلى أنه تمت إزالة جميع تلك التعديات.

وأكدت الأمانة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبة بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد «940» أو عبر تطبيق بلدي المتوفر في الهواتف الذكية.