شكرا لقرائتكم خبر عن 22 منشأة تدريبية تستقبل 30 ألف طالب بمكة والان نبدء بالتفاصيل

استمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان إلى شرح مفصل عن جهود التدريب التقني بالمنطقة في ظل جائحة كورونا وتطبيق التدريب عن بعد، والتي شملت استعداد 22 منشأة تدريبية ما بين كليات تقنية للبنين والبنات وكليات اتصالات الإلكترونيات وسياحة وفندقة ومعاهد صناعية ثانوية للبنين لاستقبال قرابة 30 ألف متدرب ومتدربة. كما اطلع سموه خلال استقباله، أمس، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن كدسة، في مقر الإمارة بجدة، على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، بالإضافة إلى تقرير التدريب والعمل عن بعد للعام المنصرم، والإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا عبر تشكيل لجان الأزمات والكوارث بالمنشآت التدريبية، وإصدار المؤسسة للدليل الاسترشادي لترتيبات العودة للتدريب في المنشآت التدريبية بالمنطقة.

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