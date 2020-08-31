شكرا لقرائتكم خبر عن 22 منشأة تدريبية تستقبل 30 ألف طالب بمكة والان نبدء بالتفاصيل
كما اطلع سموه خلال استقباله، أمس، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن كدسة، في مقر الإمارة بجدة، على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، بالإضافة إلى تقرير التدريب والعمل عن بعد للعام المنصرم، والإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا عبر تشكيل لجان الأزمات والكوارث بالمنشآت التدريبية، وإصدار المؤسسة للدليل الاسترشادي لترتيبات العودة للتدريب في المنشآت التدريبية بالمنطقة.
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