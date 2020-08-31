شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لـ «الجمعيات الأهلية»: عززوا مفاهيم الحوكمة والشفافية والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما قدمته الدولة -رعاها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- من دعم سخي لتطوير وتمكين القطاع غير الربحي، باعتباره شريكا هاما في التنمية الشاملة والمتوازنة.

تنسيق الجهود

وأكد سموه، خلال لقائه رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية د. سعدون السعدون، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، أهمية العمل على تنسيق وتكامل الجهود، والبناء المؤسسي لمنظومة القطاع غير الربحي.

حوكمة وشفافية

Advertisements

ودعا سموه إلى تعميق الأثر، والعمل على تعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية، والتركيز على تأسيس جمعيات متخصصة، نابعة من الاحتياج المجتمعي في المنطقة، وتسهم في رفد التحول نحو البعد التنموي في بناء الإنسان، متمنيا للمجلس ومنسوبي القطاع غير الربحي التوفيق في مهام عملهم.

دعم واهتمام

من جهته، أعرب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية د. سعدون السعدون عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعم سموه واهتمامه بالقطاع غير الربحي، وما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، مؤكدا أن المجلس يعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها، ويسعى إلى أن يكون مظلة جامعة لجهود الجمعيات في القطاع غير الربحي، وأن يساهم في تعزيز الثقة بالقطاع.