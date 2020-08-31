خدمات تشغيلية وفنية بمشاريع «الاستزراع المائي» في الشرقية

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بدوره أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن الجولات المستمرة لأخصائي الثروة السمكية بمركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف على مشاريع الاستزراع المائي بالمنطقة بهدف الوقوف ميدانيا على سير عملية الإنتاج في هذه المشاريع، أو تقديم الدعم الفني والاستشاري أو الصحي.
وأبان أن الاهتمام بهذه المشاريع له دور فاعل وهام في توفير الغذاء للعدد المتزايد من سكان هذا الوطن، وما يرتبط بذلك من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية في المملكة.
وأشار م. المطيري إلى أن مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف يسخر كافة طواقمه الفنية وتجهيزاته ومختبراته لتقديم أفضل الخدمات لجميع مشاريع الاستزراع المائي بالمنطقة، سواء كانت الفنية، أو الاستشارية، أو في حالة حدوث أي مشكلة فنية أو صحية، خاصة خلال أشهر الصيف التي تزداد فيها نسبة الرطوبة، وتقل نسبة الأكسجين الذائب في المياه مما يعرض الأسماك خاصة في مرحلة الزريعة للنفوق.
ودعا جميع أصحاب المشاريع للاستفادة من الكادر البشري والتجهيزات الفنية للمركز وذلك عن طريق التواصل مع الأخوة الزملاء بالمركز في أي وقت.
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