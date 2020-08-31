شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل مقررات 97 % من طلاب جامعة الإمام عبدالرحمن إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عبدالله آل مريح، أن العمادة عمِلت على تنفيذ الاستعدادات اللازمة؛ لإتمام تسجيل المقررات للطلبة المنتظمين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد، مشيرًا إلى إتمام 97 % من الطلاب عملية تسجيل مقرراتهم ذاتيًا، عبر نظام سجلات الطلاب خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يؤكّد مدى وعي وحرص الطلبة الحاليين والمستجدين على الاستعداد المبكر والمبادرة للانتظام على مقاعد الدراسة.

وأضاف إن فترة تسجيل المقررات تعد من أهم العمليات الأكاديمية، التي تحرص الجامعة على نجاحها بشكل تام، والالتزام بالمواعيد الزمنية المجدولة والمعلنة مسبقًا للطلبة والتي ترتبط بنظام ولائحة الدراسة بالجامعة؛ لذا شكلت العمادة فريقًا متكاملًا يعمل بعناية وإتقان، جنبًا إلى جنب مع الكليات والفرق الإعلامية والتوعوية.

وأكدت وكيلة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل د. نهى الملا، حرص العمادة على إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل مقررات الطلاب والطالبات النظرية والعملية في وقت قياسي، وفق خطة التسجيل المعلنة من خلال نظام سجلات الطلاب، وذلك لتمكينهم من الانتظام للدراسة تبعًا للآلية المعلنة.