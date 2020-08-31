شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 10 ملايين ريال .. وحدة تعقيم بمستشفى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

افتتح رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة د. محمود اليماني، أمس الأول، قسم التعقيم المركزي بمستشفى المدينة المنورة بتكلفة تجاوزت 10 ملايين ريال.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى المدينة المنورة د. إبراهيم زبيري، أن مساحة قسم التعقيم الإجمالية بلغت 1400 متر مربع، مدعمة بوحدة تحلية مياه بطاقة إنتاجية 25 مترا مكعبا، يوميا، لضمان كفاءة إجراءات الغسيل والتطهير والتعقيم والمحافظة على كفاءة عمل الأجهزة أطول فترة ممكنة.

وأفاد «زبيري» بأن القسم مزود بأحدث أجهزة التعقيم بالبخار أوتوماتيكية التحميل والتفريغ بعدد 4 أجهزة سعة كل منها 622 لترا ومزودة بأفضل جهاز لغسيل العربات والحاويات والطاولات سعة 4460 مترا، مبينا أن القسم مزود بمضخات توزيع أوتوماتيكية للمحاليل لجميع أجهزة الغسيل والتطهير ونظام لتأكيد الجودة لتتبع الآلات والأدوات منذ استلامها وتوثيق مراحل التعقيم المختلفة حتى تسليمها. وأضاف أن التصميم يواكب أحدث سياسات ومتطلبات مكافحة العدوى المعترف بها محليا وعالميا.