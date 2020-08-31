شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتراجع لأدنى معدل في 135 يوما.. وانخفاض الحالات الحرجة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 910 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيدـ19»، في أدنى معدل منذ منتصف أبريل الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 314821 حالة.

وأضافت الوزارة: إنه جرى تسجيل 1226 حالة شفاء جديدة ترفع عدد المتعافين إلى 289667 حالة، لافتة إلى وجود 21284 حالة نشطة حاليًا، تتلقى العلاج، من بينها 1545 حرجة.

وذكرت أنه جرى تسجيل 30 حالة وفاة إضافية، ترفع الإجمالي إلى 3870 حالة جراء الإصابة بالفيروس.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي أن نصف حالات الإصابة بكورونا المرصودة مؤخرًا مرتبطة بعدم التزام الشباب بالاحترازات. وأضاف إنه جرى تسجيل انخفاض في الحالات بنحو 6% خلال الأيام الماضية، مبينًا أن عودة الطيران الدولي ستخضع لتقييم الجهات المعنية بما يحافظ على سلامة الجميع.

Advertisements

‏وأوضح «العبد العالي» أن الحالات الحرجة تشهد نزولًا شكّل الثلث، إضافة إلى انخفاض واضح في الحالات النشطة، لافتًا إلى أن الأيام الـ10 الماضية، شهدت تراجع الفيروس بشكل لافت في المملكة.

وأضاف إن العودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جدًا، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جدًا ذات النتائج الكبيرة.

وبين المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني أن عودة الموظفين في القطاع العام بنسبة 100%، أمس الأحد، شهدت التزام الجميع بالبروتوكولات الوقائية.

وأضاف «الهزاني»: إنه سيستمر حضور العاملين وفق الدوام المرن مع استمرار تعليق البصمة، مشيرًا إلى أنه يجب ألا تتجاوز نسبة مَن يعملون «عن بُعد» 25% من موظفي الجهة.