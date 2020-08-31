شكرا لقرائتكم خبر عن 338 بلاغا و71 استفسارا لـ«940» في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، 338 بلاغًا، و71 استفسارًا، و10 تقارير، و13 طلبًا.

شملت البلاغات 26 بلاغًا متعلقًا بمخالفة إجراءات مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، منها 7 بشأن عدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، و5 بشأن وجود زحام في المنشآت، و14 بلاغًا لمخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

وأوضح المركز أن البلاغات شملت كذلك 19 مخالفة تتعلق بالإنارة، و108 بشأن النظافة العامة، و3 للمباني، و80 بشأن الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، و2 للأمن والسلامة، و72 بلاغًا تتعلق بصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، إضافةً إلى 6 بشأن الحدائق، و22 متعلقة بالأسواق.