500 جولة تكشف 12 مخالفة.. وتعقيم 787 موقعا

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وأسفرت هذه الجولات عن تحرير 3 مخالفات؛ لعدم التقيّد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، في الأسواق والمراكز التجارية، و9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.
وعملت الفرق الميدانية، التابعة للأمانة، على غسل وتعقيم وتطهير 787 موقعًا، باستخدام 152246 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 471 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وتم رفع 7379 طنًا من النفايات، وإزالة 3621 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9544 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.
وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي؛ لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة تواصل جهودها؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وتحرص على متابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ للحد من انتشار الفيروس، وتتابع تطبيق واستمرار خطتها وتفعيلها، وحصر ما يتم إنجازه يوميًا، من جولات رقابية وأعمال الإصحاح البيئي وغيرها من أعمال بلدية.
وأهاب بالجميع التعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات «940».
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