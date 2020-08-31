شكرا لقرائتكم خبر عن عام دراسي استثنائي.. غياب «المرايل» والحقائب الملونة والان نبدء بالتفاصيل
وغابت الفرحة في الشوارع، وعند إشارات المرور، والتي كانت تتمثل في توزيع رجال الأمن، الورود على الطلاب، لتحفيزهم وتشجيعهم.
ومن المشاهد التي اختفت هذا العام، الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، وتواجد كافة قيادات التعليم، بدءا من الوزير، ومديري الإدارات، وحتى المعلمين، وكافة العاملين في الميدان التربوي.
كانت هذه تفاصيل خبر عام دراسي استثنائي.. غياب «المرايل» والحقائب الملونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.