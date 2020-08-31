شكرا لقرائتكم خبر عن عام دراسي استثنائي.. غياب «المرايل» والحقائب الملونة والان نبدء بالتفاصيل

في عام دراسي استثنائي، اختفت هذا العام الكثير من المشاهد التي كان يفرح بها الكبير والصغير في الأعوام الماضية، منها «المرايل الجديدة»، التي تعبر عن فرحة الطلاب والطالبات، وحقائبهم الملونة، خصوصا للأطفال في المراحل الدراسية الأولى.

وغابت الفرحة في الشوارع، وعند إشارات المرور، والتي كانت تتمثل في توزيع رجال الأمن، الورود على الطلاب، لتحفيزهم وتشجيعهم.

ومن المشاهد التي اختفت هذا العام، الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، وتواجد كافة قيادات التعليم، بدءا من الوزير، ومديري الإدارات، وحتى المعلمين، وكافة العاملين في الميدان التربوي.