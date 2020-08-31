مساعد بومبيو: دول الخليج ذات سيادة وحرة في قراراتها

2020-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن دول الخليج ذات سيادة وحرة في قراراتها.

وقال شينكر خلال مؤتمر صحافي في الكويت، الأحد: إن جاريد كوشنر سيقوم بجولة في المنطقة.

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كما أكد بحث ملف لبنان الذي يواجه تحديات كبيرة، خلال زيارته للكويت، لافتًا إلى أنه سيزور لبنان للبحث في عدد من القضايا.

وأضاف شينكر: “طلبنا تمديد حظر السلاح على إيران”، مشددًا: “خاب ظننا بروسيا والصين ومن موقفهم بتمديد الحظر، وبالتالي سنستخدم كل الطرق لمنع إيران من استخدام الأسلحة”.

ولفت إلى أنه “إذا لم يتم تمديد حظر السلاح على إيران فذلك سيكون بمقدرتها شراء الأسلحة، وستكون المنطقة معرضة للتعديل والخطر أكثر مما نراه الآن”.

وأكد أنه “من الصعب القدوم إلى المنطقة وعدم التطرق للمواضيع الإقليمية”.



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