مصر: نقف مع السعودية في مواجهة الإرهاب الآثم

2020-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدانت مصر استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة، تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتفجيرها قبل بلوغها مبنى المطار.

وقالت الخارجية المصرية في بيان على “فيسبوك” يوم أمس الأحد: “تعرب مصر عن بالغ إدانتها لقيام الميليشيا الحوثية باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مفخخة بدون طيار تم اعتراضها وإسقاطها من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن”.

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وأضافت: “تجدد مصر التأكيد على وقوفها حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه في مساء أمس الأحد، تم اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



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