أعطال الصراف الآلي لأحد البنوك في الرونة يغضب العملاء

2020-08-31

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- خميس مشيط

شكا عدد من عملاء أحد البنوك بمركز الرونة التابع لمحافظة خميس مشيط من تدني خدمات البنك المقدمة إليهم عن طريق الصراف الآلي، والذي من خلاله يتم السحب والسداد وتنفيذ الكثير من الخدمات الأخرى، حيث إنه البنك المعتمد لرواتبهم.

وقال مواطنون إنهم تضرروا من عدم اهتمام البنك بتوفير المبالغ في عدد من أجهزة الصراف التابعة للبنك في المنطقة وعدم صيانتها؛ كونها قليلة وأغلبها “عطلان” وخارج الخدمة قبل وأثناء نزول الرواتب.

Advertisements

وأوضحوا أنه لا يوجد ورق كشوفات الحساب وتعثر خدمة السداد، موضحين أن البنوك الأخرى تقدم أفضل الخدمات ويتم السداد فيها دون تعثر خلاف البنك الذي يتعاملون معه.

وطالبوا من الجهة المسؤولة عن البنوك المصرفية بمتابعة سير عملها في تقديم الخدمات الجيدة لعملائها حسب الأنظمة المفروضة عليها؛ لوجود عملاء لا يجيدون التعامل مع حساباتهم عبر المباشر، ويفضلون التعامل عن طريق أجهزة الصراف.

ذات صلة :

شارك الخبر







