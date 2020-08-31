، صدارة الباطن في قبضة جدة.. والقادسية يسعى لتجاوز النجوم ،

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تنطلق، اليوم الاثنين، مباريات الجولة الـ 34 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
ويستضيف النجوم صاحب المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، نظيره القادسية الثالث بـ 60 نقطة، ويلتقي الشعلة العاشر برصيد 45 نقطة، مع ضيفه الخليج الخامس عشر بـ36 نقطة، ويستضيف حطين الثامن عشر في سلم الترتيب برصيد 30 نقطة، نظيره نجران الثاني عشر بـ 43 نقطة، ويلتقي الطائي الحادي عشر بـ 45 نقطة مع ضيفه أحد الخامس بـ 55 نقطة ويستضيف الأنصار السادس برصيد 33 نقطة، على ملعبه فريق النهضة السادس بـ 51 نقطة.
وفي آخر مواجهات اليوم الأول من الجولة يلتقي جدة الثامن بـ 50 نقطة فريق الباطن متصدر المسابقة برصيد 66.
وتختتم منافسات الجولة بـ 4 مباريات أخرى تقام مساء غدٍ، حيث يستضيف الجيل نظيره الثقبة، ويلتقي الكوكب مع المجزل، ويلعب البكيرية ضد العين، وفي آخر مباريات الجولة يقابل الجبلين فريق التقدم.
صدارة الباطن في قبضة جدة.. والقادسية يسعى لتجاوز النجومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-31
تنطلق، اليوم الاثنين، مباريات الجولة الـ 34 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
ويستضيف النجوم صاحب المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، نظيره القادسية الثالث بـ 60 نقطة، ويلتقي الشعلة العاشر برصيد 45 نقطة، مع ضيفه الخليج الخامس عشر بـ36 نقطة، ويستضيف حطين الثامن عشر في سلم الترتيب برصيد 30 نقطة، نظيره نجران الثاني عشر بـ 43 نقطة، ويلتقي الطائي الحادي عشر بـ 45 نقطة مع ضيفه أحد الخامس بـ 55 نقطة ويستضيف الأنصار السادس برصيد 33 نقطة، على ملعبه فريق النهضة السادس بـ 51 نقطة.
وفي آخر مواجهات اليوم الأول من الجولة يلتقي جدة الثامن بـ 50 نقطة فريق الباطن متصدر المسابقة برصيد 66.
وتختتم منافسات الجولة بـ 4 مباريات أخرى تقام مساء غدٍ، حيث يستضيف الجيل نظيره الثقبة، ويلتقي الكوكب مع المجزل، ويلعب البكيرية ضد العين، وفي آخر مباريات الجولة يقابل الجبلين فريق التقدم.
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
01:12 AM
في افتتاح الجولة 34 من دوري الأمير محمد بن سلمان
تنطلق، اليوم الاثنين، مباريات الجولة الـ 34 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
ويستضيف النجوم صاحب المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، نظيره القادسية الثالث بـ 60 نقطة، ويلتقي الشعلة العاشر برصيد 45 نقطة، مع ضيفه الخليج الخامس عشر بـ36 نقطة، ويستضيف حطين الثامن عشر في سلم الترتيب برصيد 30 نقطة، نظيره نجران الثاني عشر بـ 43 نقطة، ويلتقي الطائي الحادي عشر بـ 45 نقطة مع ضيفه أحد الخامس بـ 55 نقطة ويستضيف الأنصار السادس برصيد 33 نقطة، على ملعبه فريق النهضة السادس بـ 51 نقطة.
وفي آخر مواجهات اليوم الأول من الجولة يلتقي جدة الثامن بـ 50 نقطة فريق الباطن متصدر المسابقة برصيد 66.
وتختتم منافسات الجولة بـ 4 مباريات أخرى تقام مساء غدٍ، حيث يستضيف الجيل نظيره الثقبة، ويلتقي الكوكب مع المجزل، ويلعب البكيرية ضد العين، وفي آخر مباريات الجولة يقابل الجبلين فريق التقدم.
، صدارة الباطن في قبضة جدة.. والقادسية يسعى لتجاوز النجوم ،
المصدر : الخليج 365
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