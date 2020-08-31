شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة مُنعت من دخول الرياض بارك بسبب ملابسها: " فستاني تحت الركبة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت مشهورة " سناب شات " أمل الأسمري، مقطع فيديو أثناء تواجدها بالرياض بارك، موضحة أنه تم منعها من الدخول بسبب ملابسها التي تخالف الذوق العام.
ولم تستجب الأسمر لأمر منعها من الدخول، قائلة: " فستاني مناسب للقوانين وهو تحت الركبة، وليس فوق الركبة " ، مضيفة: " والله ما اطلع ".
وتسبب موقف الأسمري في موجة غضب بين متابعيها، مدشنين وسم " استحي على وجهك أمل ".
يذكر أن ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان، يعد من ضمن المخالفات التي تضمنها لائحة المحافظة على الذوق العام.
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