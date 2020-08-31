أمانة رجل تعيد حقيبة مجوهرات ومشغولات ذهبية لأصحابها ببلقرن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): عثر رجل أمن بشرطة بلقرن، أثناء أداء مهام عمله الميداني، على حقيبة تحتوي على مجوهرات ومشغولات ذهبية. عثر رجل أمن بشرطة بلقرن، أثناء أداء مهام عمله الميداني، على حقيبة تحتوي على مجوهرات ومشغولات ذهبية. وشاهد رجل الأمن الحقيبة ملقاة على الأرض، وعلى الفور أبلغ زملاءه وتم الكشف عن محتوياتها. وتم العثور بداخل الحقيبة على ملابس ومجوهرات ثمينة، تعود ملكيتها لعائلة سعودية، تم الاتصال بأحد أفرادها. وأفاد أحد أفراد العائلة بأن الحقيبة تعود ملكيتها لهم وسقطت من سيارتهم.

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