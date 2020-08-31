تركي آل الشيخ يبحث عن طفل بسبب صوته " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): عرض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو لطفل أثناء غنائه بالشارع. عرض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو لطفل أثناء غنائه بالشارع. وظهر في مقطع الفيديو طفل يغني بصوت جميل، حيث تجمع حوله أطفال آخرين. ولاقى المقطع تفاعلا لافتا، بينما أعرب مواطنون عن إعجابهم بصوت الطفل.

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