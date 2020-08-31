جارٍ التحقيق لمعرفة الأسباب..
باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة، ظهر اليوم الأحد، حادث احتراق واجهة عمارة سكنية من «الكلادنق» مكونة من ثلاثة أدوار، تقع بالحي الأخضر نتج عنه تضرر ثلاث شقق واحتراق سيارتين كانتا متوقفتين أمام المبنى؛ حيث تم إخماد الحريق وتنفيذ الجانب الوقائي.
وأوضح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أنه تم إخلاء عدد ٤ محتجزين عن طريق الدفاع المدني بواسطة سيارة السلالم وهم بصحة جيدة، عدا شخص واحد تلقى العلاج في موقع الحادث من قبل الهلال الأحمر لتعرضه لنواتج الحريق، ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد سبب الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اشتعال النار بواجهة عمارة سكنية في بريدة.. تضرر 3 شقق واحتراق سيارتين وإخلاء 4 محتجزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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