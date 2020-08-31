بالفيديو.. «التعليم»: يمكن للمدارس الأهلية الاستفادة من «منصة مدرستي»

أوضحت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن «منصة مدرستي» يمكن أن تستفيد بها المدارس الأهلية أيضًا مع الحكومية.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ياهلا» على روتانا خليجية، إلى أن الوزارة وضعت خططًا شاملة تبدأ من تحديد الفئات المستهدفة ودراسة الظروف كافة للطلاب والمعلمين لإنجاح تجربة التعليم عن بُعد من خلال «منصة مدرستي».

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وتُعد المنصة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

كما تتيح المنصة للطلاب إمكانية التواصل بشكل مستمر مع معلميهم، لمعرفة المستجدات والمهام كافّة المطلوبة منهم، والتفاعل معها بالشكل الصحيح، ومعرفة البدائل المتاحة كافّة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى معرفة المحاور الأساسية للعملية التعليمية، والبدائل لكل نطاق، والتي تتمثّل في الحضور ومصادر المحتوى التعليمي والأنشطة التعليمية والتقييم والاختبارات.