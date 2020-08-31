أبرز 5 أسئلة وأجوبتها على منصة أبشر.. منها كيفية التسجيل في حسابين برقم واحد

أجابت منصة أبشر عن أهم 5 استفسارات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، ضمن فقرتها الأسبوعية للإجابة عن أهم الأسئلة التي تتعلق بتأشيرة الخروج والعودة وتأمين المركبات ورخصة القيادة.

وكان الاستفسار الأول بشأن رقم الهاتف القديم واستخدام رقم آخر في المنصة؛ حيث أكدت أبشر، على أنه يجب تحديث رقم الجوال من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية القريبة من المستفيد ولمعرفة مواقع الأجهزة يمكن اختيار مراكز التسجيل والتفعيل في أسفل صفحة أبشر.

وردت على استفسار أخر بشأن حول طريقة استرجاع رصيد مدفوعات لم يستخدم مشيرة إلى أنه يتم استرجاع المبالغ من خلال حساب البنك المسدد منه إلكترونيا أو عن طريق التواصل مع المركز الوطني «آمر» عبر الرقم 199099.

Advertisements

وحول إمكانية تسجيل رقم جوال في حسابين مختلفين في منصة أبشر.. ذكرت أنه لا يمكن تسجيل رقم جوال في حسابين مختلفين في منصة أبشر؛ حيث إن تسجيل الجوال في حساب آخر سيتوقف الدخول إلى الحساب السابق

وفيما يتعلق بكيفية نقل كفالة سائق من خلال منصة أبشر.. أوضحت أنه يتم ذلك من خلال الدخول على خدمة نقل الخدمات واتباع خطوات الخدمة؛ حيث يتم رفع الطلب من صاحب العمل الحالي ثم يتم قبوله من صاحب العمل الجديد.

أما الاستفسار الأخير فكان حول كيفية عمل خرج ولم يعد لأفراد الأسرة عبر منصة أبشرمشيرة إلى أن ذلك يتم من خلال الدخول على حسابك واختيار خدماتي «خدمات - الخدمات العامة - الرسائل والطلبات - المديرية العامة للجوازات» ثم إرسال الطلب.