«توكلنا» يوضح سبب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في الصفحة الرئيسية

أوضح تطبيق توكلنا سبب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في الصفحة الرئيسية بعد الدخول على موقع توكلنا.

جاء ذلك ردًّا من «تطبيق»، على استفسار أحد المواطنين نصه: «ليه ما ألقى منصة مدرستي في موقع توكلنا، مع العلم أني دخلت عن طريق الموقع ولكن لا يوجد في القائمة مدرستي».

وأجاب «توكلنا» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «في حال عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في الصفحة الرئيسية بعد الدخول على موقع توكلنا الرجاء التأكد من إضافة التابعين في توكلنا وفي حال أن التابعين مضافين، يرجى التواصل مع منصة مدرستي».

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وتُعد المنصة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

كما تتيح المنصة للطلاب إمكانية التواصل بشكل مستمر مع معلميهم؛ لمعرفة المستجدات والمهام كافّة المطلوبة منهم، والتفاعل معها بالشكل الصحيح، ومعرفة البدائل المتاحة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى معرفة المحاور الأساسية للعملية التعليمية، والبدائل لكل نطاق، والتي تتمثّل في الحضور ومصادر المحتوى التعليمي والأنشطة التعليمية والتقييم والاختبارات.