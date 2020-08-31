«الصحة»: المدينة المنورة ومكة المكرمة الأكثر تعافيًا من كورونا بالمملكة

تصدرت المدينة المنورة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 82 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 289.667 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 76 حالة، كما تم تعافي(63 في جازان 58 في صامطة 46 في بيش 41 في حائل 38 في الرياض 37 في صبيا 35 في جدة 31 في تبوك 29 في أبو عريش 28 في خميس مشيط 25 في الدمام 23 في نجران 21 في حفر الباطن 20 في ينبع 19 في أبها 19 في تثليث 18 في شرورة 18 في المبرز ).

كما تم تعافي (17 في المخواة 15 في الهفوف 15 في النعيرية 15 في وادي الدواسر 14 في الحرجة 14 في الخبر 14 في الجبيل 14 في القنفذة 13 في الطائف 13 في بيشة 13 في القوز 11 في الظهران 11 في قلوة 11 في أحد المسارحة 10 في عفيف 10 في الدلم 10 في العلا 9 في ضرما 8 في القطيف 8 في العقيق 8 في المظيلف 8 في الريث 7 في العيدابي 7 في الحجرة 7 في البشائر 6 في بريدة 6 في المجمعة 6 في الدوادمي 6 في سراة عبيدة 6 في الزلفي 6 في مليجة 6 في سبت العلاية 6 في النماص 6 في القويعية 6 في الخرج).

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فيما تعافى (5 في عرعر 5 في محايل 5 في الأرطاوية 5 في المجاردة 5 في فيفا 5 في الفرشة 4 في بارق 4 في عنيزة 4 في بقيق 4 في نمرة 4 في تبالة 4 في حوطة بني تميم 4 في خيبر 4 في الخفجي 4 في راس تنورة 4 في بللسمر 3 في رفائع الجمش 3 في عريعرة 3 في النبهانية 3 في الرس 3 في المندق 3 في الكامل 3 في قصيباء 3 في العويقيلة 3 في أملج 3 في تيماء 3 في حقل 3 في العيص 2 في الدائر 2 في البدع 2 في عيون الجواء 2 في القيصومة 2 في صفوى 2 في العيون 2 في مهد الذهب 2 في السليل 2 في قرية العليا 2 في الجفر).

وأخيرًا تعافى (1 في بطحاء 1 في خليص 1 في الموسم 1 في خباش 1 في بدر الجنوب 1 في الشنان 1 في عقلة الصقور 1 في أحد رفيدة 1 في الباحة 1 في رابغ 1 في القحمة 1 في رنية 1 في الخرمة 1 في القريات 1 في البجادية 1 في يدمة 1 في رياض الخبراء 1 في الحناكية 1 في حريملاء 1 في الحريق 1 في بلجرشي 1 في ضبا 1 في المزاحمية 1 في تمير 1 في المذنب 1 في الدرعية 1 في الحمنة 1 في وثيلان 1 في ساجر 1 في ثريبان 1 في السحن).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى314.821 حالة. فضلاً عن تسجيل 1226 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى289.667 حالة، كما تمَّ تسجيل 30حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3870 حالة.