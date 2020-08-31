«دعم الشرعية» يعلن اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة كانت تستهدف مطار أبها الدولي بعمل إرهابي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن استهداف وإسقاط مسيرة أطلقها الحوثيون نحو مطار أبها الدولي بعمل إرهابي ووحشي. حسبما ذكرت «واس».

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه في مساء اليوم الأحد تم اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح المالكي، أنه ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار ولله الحمد.

وأكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.