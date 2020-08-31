أمين جدة يدشن مشروع الرقابة والتحكم بالنفايات

دشن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، مشروع الرقابة والتحكم بالنفايات، بحضور مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية غانم الحميدي، ونائب الأمين على القرني وذلك في مقر الأمانة. حيث اطلع أمين جدة برفقه مساعد وزير الشؤون البلدية وقيادات الأمانة على المنصة الإلكترونية الموحدة للرقابة والتحكم بإدارة النفايات وتسجيل المنتجين المنتظمين بنظام تأهيل الناقلين ومزودي الخدمة للربط بين المنتج والناقل من خلال تعاقد إلكتروني مع متابعة الخطط التشغيلية وتجهيز مركز للتحكم بإدارة النفايات بواسطة أنظمة التتبع وإصدار تقارير التفتيش الميدانية إلكترونيا" بما في ذلك جدولة أعمال المراقبين ورصد المخالفات وفق بالاشتراطات المتعلقة بمنع التلوث البيئي – الالقاء العشوائي – مع احكام الرقابة والفرز من المصدر والتخلص الآمن.

وتقوم الخطة الزمنية لتسجيل المنتجين والمعدات الناقلة للنفايات من خلال الربط مع أنظمة الترخيص والتي تستهدف حصر وتسجيل من 70- 80 من المعدات الناقلة للنفايات بالمحافظة كما تتضمن الخطة الزمنية للنفايات ميدانياً ومواقع الالقاء العشوائي والتي تستهدف 20- 30 من حصر وتسجيل المعدات الناقلة للنفايات.

وكانت المنصة حققت خلال الفترة الماضية مجموعة من المخرجات تتعلق بالرخص التجارية بلغت (239.368) و(31.735) رخص المساحة – (الرخص السارية (61.856) – (1406) مركبة – 2.637) حاويات (7) من شركات التتبع – فيما وصل المتقدمين لطلب التأهيل (57).

يذكر أن النظام يرتبط بالأنظمة الداخلية والخارجية حيث يرتبط داخلياً بـ (نظام الحفريات – نظام دورة حياة المشاريع – نظام رخص البناء – نظام المردم الذكي – نظام المالية – نظام راصد النظافة) كما يرتبط خارجياً مع الجهات ذات العلاقة (وزارة التجارة – وزارة الداخلية – وزارة العدل – المرور – نظام البلدي – هيئة المدن)

كما أن المشروع يهدف لـ منع انتشار الالقاء العشوائي للنفايات ومنع النقل إلى المردم بشكل عشوائي مع إيجاد الوعي الكافي لمنتجين النفايات ومنع المرادم الخطرة بالمحافظة.