أمين جدة يدشن مشروع الرقابة والتحكم بالنفايات

وتقوم الخطة الزمنية لتسجيل المنتجين والمعدات الناقلة للنفايات من خلال الربط مع أنظمة الترخيص والتي تستهدف حصر وتسجيل من 70- 80 من المعدات الناقلة للنفايات بالمحافظة كما تتضمن الخطة الزمنية للنفايات ميدانياً ومواقع الالقاء العشوائي والتي تستهدف 20- 30 من حصر وتسجيل المعدات الناقلة للنفايات.
وكانت المنصة حققت خلال الفترة الماضية مجموعة من المخرجات تتعلق بالرخص التجارية بلغت (239.368) و(31.735) رخص المساحة – (الرخص السارية (61.856) – (1406) مركبة – 2.637) حاويات (7) من شركات التتبع – فيما وصل المتقدمين لطلب التأهيل (57).
يذكر أن النظام يرتبط بالأنظمة الداخلية والخارجية حيث يرتبط داخلياً بـ (نظام الحفريات – نظام دورة حياة المشاريع – نظام رخص البناء – نظام المردم الذكي – نظام المالية – نظام راصد النظافة) كما يرتبط خارجياً مع الجهات ذات العلاقة (وزارة التجارة – وزارة الداخلية – وزارة العدل – المرور – نظام البلدي – هيئة المدن)
كما أن المشروع يهدف لـ منع انتشار الالقاء العشوائي للنفايات ومنع النقل إلى المردم بشكل عشوائي مع إيجاد الوعي الكافي لمنتجين النفايات ومنع المرادم الخطرة بالمحافظة.
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