السعودية اليوم / الرئيس الغاني يعلن إعادة فتح حدود بلاده الجوية الدولية أول سبتمبر



أكرا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو أن بلاده ستعيد فتح الحدود الجوية أمام السفر الدولي ابتداءً من أول سبتمبر بعد إغلاقها في مارس الماضي، للحد من انتشار

وأضاف الرئيس الغاني في كلمة للشعب اليوم أن الحدود البرية والبحرية لبلاده ستظل مغلقة.

// انتهى //

01:01ت م

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أكرا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو أن بلاده ستعيد فتح الحدود الجوية أمام السفر الدولي ابتداءً من أول سبتمبر بعد إغلاقها في مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأضاف الرئيس الغاني في كلمة للشعب اليوم أن الحدود البرية والبحرية لبلاده ستظل مغلقة.// انتهى //01:01ت م0253

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