السعودية اليوم / بلدي مركز القفل يعقد اجتماعه الـ 79



صامطة ١١ محرم ١٤٤٢ الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠ م واس

عقد المجلس البلدي ببلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة اليوم ، اجتماعه التاسع والسبعين المخصص لمناقش المحاضر السابقة التي تمت خلال عام ١٤٤١هـ، ودراسة العوائق التي واجهت التوصيات الصادرة في الاجتماعات خلال العام المنصرم.

وأوضح رئيس المجلس عبده بن علي محنشي ، أن الأعضاء رحبوا في مستهل الاجتماع برئيس البلدية المعين المهندس مشاري بن حسن الحاذق، متمنين له التوفيق في مهام عمله، وناقشوا بعد ذلك الاحتياجات والملاحظات التي رفعها المواطنين من أهالي القفل والقرى التابعة للمركز وتدوينها للعمل على معالجتها والتجاوب معها بعد التنسيق مع البلدية بهذا الشأن من أجل راحة الأهالي وتلبية احتياجاتهم الضرورية من الخدمات البلدية بأسرع وقت ممكن.

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