السعودية اليوم / رئيس جامعة جازان : طلبة الجامعة يبدؤون عامهم الدراسي وسط إجراءات احترازية صارمة وخدمات متطورة



جيزان 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

رحب معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، بطلبة الجامعة مع بدء العام الدراسي 1442هـ، مؤكداً أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها وسخرت جميع إمكاناتها لبدء الدراسة، إلى جانب تطبيق إجراءات احترازية صارمة للحفاظ على سلامة وصحة منسوبي الجامعة وطلبتها مع ضمان سير التعليمية وتحقيق الجودة.

وقال معاليه ، في كلمة موجهة للطلبة المستجدين اليوم : " إنه ورغم كل التحديات التي أحدثتها جائحة

وبين الدكتور القحطاني ، أن الجامعة ستواصل العمل الدؤوب للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لطلبتها، والأخذ بكافة الاحترازات الوقائية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

من جانبه ، أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق ، أن الجامعة أقرت عدة ضوابط لسير العملية التعليمية خلال الفصل الأول تتضمن تدريس الجانب النظري من المقررات العلمية "عن بعد" عبر فصول افتراضية من خلال النظام الإلكتروني "البلاك بورد"، إضافة إلى قيام الكليات الصحية والعلمية والكليات الأخرى بتحديد آلية لتدريس المقررات التي لها جانب عملي أو سريري، بحيث تتم حضورياً أو بأسلوب التعليم المدمج، بما يضمن تحقق الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم الجامعي.

مما يذكر أن جامعة جازان تضم أكثر من 60 ألف طالب وطالبة يدرسون في 23 كلية، وتمنح 3 درجات علمية، هي: الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، وتوفر الجامعة قرابة 100 تخصص نوعي ينسجم مع احتياجات سوق العمل ويتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

00:27ت م

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جيزان 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسرحب معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، بطلبة الجامعة مع بدء العام الدراسي 1442هـ، مؤكداً أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها وسخرت جميع إمكاناتها لبدء الدراسة، إلى جانب تطبيق إجراءات احترازية صارمة للحفاظ على سلامة وصحة منسوبي الجامعة وطلبتها مع ضمان سير التعليمية وتحقيق الجودة.وقال معاليه ، في كلمة موجهة للطلبة المستجدين اليوم : " إنه ورغم كل التحديات التي أحدثتها جائحة كورونا إلا أن الجامعة بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة، وبتفاني منسوبيها استمرت بإنجاز الأهداف وتحقيق النجاحات "، لافتاً في هذا الصدد إلى أن جامعة جازان تراهن على طلبتها للمضي قدماً في مواصلة تميزهم العلمي والمعرفي، ليشاركوا في مسيرة التنمية، وبناء مستقبل وطننا الغالي العزيز.وبين الدكتور القحطاني ، أن الجامعة ستواصل العمل الدؤوب للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لطلبتها، والأخذ بكافة الاحترازات الوقائية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.من جانبه ، أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق ، أن الجامعة أقرت عدة ضوابط لسير العملية التعليمية خلال الفصل الأول تتضمن تدريس الجانب النظري من المقررات العلمية "عن بعد" عبر فصول افتراضية من خلال النظام الإلكتروني "البلاك بورد"، إضافة إلى قيام الكليات الصحية والعلمية والكليات الأخرى بتحديد آلية لتدريس المقررات التي لها جانب عملي أو سريري، بحيث تتم حضورياً أو بأسلوب التعليم المدمج، بما يضمن تحقق الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم الجامعي.مما يذكر أن جامعة جازان تضم أكثر من 60 ألف طالب وطالبة يدرسون في 23 كلية، وتمنح 3 درجات علمية، هي: الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، وتوفر الجامعة قرابة 100 تخصص نوعي ينسجم مع احتياجات سوق العمل ويتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //00:27ت م0246

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