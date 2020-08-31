

نواكشوط 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، أربع إصابات جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 7022 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 159 وفاة بعد تسجيل وفاة جديدة.

// انتهى //

00:20ت م

0245



نواكشوط 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، أربع إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 7022 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 159 وفاة بعد تسجيل وفاة جديدة.// انتهى //00:20ت م0245

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.