

واشنطن 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 44,292 إصابة مؤكدة و 1,006 حالات وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,934,824 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 182,149 حالة وفاة.

// انتهى //

23:58ت م

0242



واشنطن 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 44,292 إصابة مؤكدة و 1,006 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,934,824 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 182,149 حالة وفاة.// انتهى //23:58ت م0242

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 44,292 إصابة مؤكدة و 1,006 حالات وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.